У Києві затримали крадія, який в Одесі виніс майже мільйон доларів з квартири на 18 поверсі через балкон

У Києві правоохоронці затримали квартирного крадія, який за допомогою альпіністського спорядження виніс із багатоповерхівки в Одесі майже мільйон доларів.

Як розповіли в поліції, до квартири одеського підприємця, розташованої на останньому – 18-му – поверсі, правопорушник пробрався, спустившись з даху. Через балконні двері він проник всередину і взявся збирати цінні речі. Коли знайшов схованку з грошима, залишив сумки з речами та, забравши тільки гроші, пішов геть. На вулиці чоловіка чекав знайомий на автомобілі. Він відвіз крадія до готелю, звідки той згодом вирушив до Києва.

"В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу правопорушника. Він виявився раніше засудженим за майнові злочини громадянином сусідньої держави. За наявною інформацією чоловік "гастролював" Україною та обкрадав квартири місцевих жителів. Крім того, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні на території Одеси та області інших злочинів, зокрема – розбою. Наразі проводиться перевірка його причетності до цих правопорушень", – зазначають правоохоронці.

Чоловіка затримали в одному з готелів столиці. У нього вилучили сумку з викраденими грошима, частину з яких він встиг витратити на придбання автомобілів і дорогих брендових речей.

"Наразі правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські знайшли водія автомобіля, який надавав підозрюваному послуги в якості таксиста. Правова оцінка діям цього чоловіка буде дана після з'ясування усіх обставин події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", – повідомляє поліція.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua