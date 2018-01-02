У Києві затримали злочинців, які поранили п'ятьох поліцейських у Дніпрі Під час затримання злочинців цього разу ніхто не постраждав

Спецпідрозділ Національної поліції КОРД у четвер затримав у Києві підозрюваних у пораненні п'ятьох поліцейських у Дніпрі.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

"Сьогоднішнє затримання в Києві пройшло блискавично. Ніхто з поліцейських, підозрюваних чи цивільних не постраждав", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. В ніч на 5 листопада 2017 року в Самарському районі Дніпра п'ятьох поліцейських, які прибули на виклик "квартирна крадіжка", поранили злочинці. Ті кинули в правоохоронців дві гранати, застосували вогнепальну зброю й утекли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію