CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпецпідрозділ Національної поліції КОРД у четвер затримав у Києві підозрюваних у пораненні п'ятьох поліцейських у Дніпрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали злочинців, які поранили п'ятьох поліцейських у Дніпрі
Під час затримання злочинців цього разу ніхто не постраждав
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
"Сьогоднішнє затримання в Києві пройшло блискавично. Ніхто з поліцейських, підозрюваних чи цивільних не постраждав", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
В ніч на 5 листопада 2017 року в Самарському районі Дніпра п'ятьох поліцейських, які прибули на виклик "квартирна крадіжка", поранили злочинці. Ті кинули в правоохоронців дві гранати, застосували вогнепальну зброю й утекли.
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01 02 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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