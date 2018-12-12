У Києві затримали осіб, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу
"Столична поліція затримала групу молодих людей, які провокували правоохоронців біля спортивного комплексу на Печерську. Інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро "Олімпійська". Ніхто з громадян не постраждав", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В інформації підкреслюється, що правопорушники нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль і розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували.
"За вчинення протиправних дій 27 осіб відправляють до територіального управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян і надано правову оцінку їхнім діям", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці продовжують патрулювати і забезпечувати громадський порядок.
Нагадаємо, 23-річний харківський патрульний Денис Кучеренко, якого підозрюють у скоєнні злочину, втік до Росії і отримав там паспорт.
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