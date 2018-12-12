У Києві затримали осіб, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу

У Києві ввечері біля станції метро "Олімпійська" були затримані 27 молодих людей, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу "Шахтар-Ліон".

"Столична поліція затримала групу молодих людей, які провокували правоохоронців біля спортивного комплексу на Печерську. Інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро "Олімпійська". Ніхто з громадян не постраждав", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В інформації підкреслюється, що правопорушники нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль і розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували.

"За вчинення протиправних дій 27 осіб відправляють до територіального управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян і надано правову оцінку їхнім діям", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці продовжують патрулювати і забезпечувати громадський порядок.

Нагадаємо, 23-річний харківський патрульний Денис Кучеренко, якого підозрюють у скоєнні злочину, втік до Росії і отримав там паспорт.