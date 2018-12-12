Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві затримали осіб, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу

Всього затриманих 27
У Києві ввечері біля станції метро "Олімпійська" були затримані 27 молодих людей, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу "Шахтар-Ліон".
У Києві затримали осіб, які провокували правоохоронців напередодні футбольного матчу Фото: dp.informator.ua

"Столична поліція затримала групу молодих людей, які провокували правоохоронців біля спортивного комплексу на Печерську. Інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро "Олімпійська". Ніхто з громадян не постраждав", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В інформації підкреслюється, що правопорушники нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль і розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували. 

"За вчинення протиправних дій 27 осіб відправляють до територіального управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян і надано правову оцінку їхнім діям", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці продовжують патрулювати і забезпечувати громадський порядок.

Нагадаємо, 23-річний харківський патрульний Денис Кучеренко, якого підозрюють у скоєнні злочину, втік до Росії і отримав там паспорт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2018 23:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.