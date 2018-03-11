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У Києві затримали підозрюваного у держзраді екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Сам Чорнобук відкидає звинувачення у сепаратизмі
У Києві 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.
У Києві затримали підозрюваного у держзраді екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука Фото: слідство.інфо

Фотографію із затримання Чорнобука на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Євгенія Моторевська, інформує "Громадське".

У липні цього року українські правоохоронці оголосили в розшук Чорнобука.

Екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 КК (державна зрада), заявляв генпрокурор Юрій Луценко. За словами генпрокурора, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою, інформує "Слідство.інфо". Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти.

Нагадаємо, 11 липня прокуратура провела обшуки в приміщенні, де жив Валерій Чорнобука.
 

 

 

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03 11 2018 13:23
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