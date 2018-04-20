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У Києві затримали росіянина, який шантажував бізнесмена

Заплямована репутація або 250 тис. дол
У Києві затримано зловмисника, який вимагав від підприємця з Київської області 250 тис. доларів.
У Києві затримали росіянина, який шантажував бізнесмена Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Так, до правоохоронних органів звернувся житель Київської області, який повідомив, що незнайомець вимагає у нього 250 тис. доларів за нерозголошення відомостей, які начебто можуть зашкодити його сімейному життю та діловій репутації, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Під час перемовин із потерпілим шантажист погодився зменшити суму викупу з 250 тис. доларів до 7 тис. 200 доларів, після чого передати флеш-накопичувач з компрометуючою інформацією.

При отриманні указаної суми правоохоронці затримали вимагача в одному з ресторанів біля залізничного вокзалу "Південний". Зловмисник, який виявився 20-річним громадянином Російської Федерації, одразу після одержання грошових коштів планував сісти на потяг до Москви.

На даний час затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

 

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20 04 2018 21:25
ТЕГИ: Київ, шантаж
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