Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві затримали серійного квартирного злодія

Чоловік зізнався у скоєнні семи крадіжок
У Києві поліція затримала чоловіка за підозрою в семи квартирних крадіжках.
У Києві затримали серійного квартирного злодія ФОТО: НАЦПОЛІЦІЯ

"У чергову частину Подільського управління поліції звернулася жінка і повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт. Зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті і срібні прикраси", - повідомили у Нацполіції Києва.

Після низки заходів правоохоронці з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний житель Києва, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місце перебування і затримали. Під час допиту чоловік зізнався у скоєнні семи аналогічних правопорушень.

Фото: Нацполіція

За цим фактом дані занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення украдіжці чаю та годинника в магазині.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2018 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.