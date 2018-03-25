У Києві затримали серійного квартирного злодія
"У чергову частину Подільського управління поліції звернулася жінка і повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт. Зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті і срібні прикраси", - повідомили у Нацполіції Києва.
Після низки заходів правоохоронці з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний житель Києва, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місце перебування і затримали. Під час допиту чоловік зізнався у скоєнні семи аналогічних правопорушень.
Фото: Нацполіція
За цим фактом дані занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення украдіжці чаю та годинника в магазині.
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