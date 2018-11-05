У Києві затримали шахраїв, які вимагали у підприємців гроші від імені керівництва СБУ
"Двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників голови Служби, вимагали кошти з підприємців Хмельницької області", - розповіли у СБУ.
Як повідомляється, посилаючись на неіснуючу заяву про порушення у господарській діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які могли призвести до зупинки роботи підприємців, зловмисники вимагали $26 тисяч.
Фото: СБУ
"Підприємці відразу повідомили правоохоронцям про отриману "пропозицію". Під час переговорів з шахраями сума неправомірної вигоди була зменшена до $16 тисяч. Оперативники СБ України затримали ділків при отриманні всієї суми хабара", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів