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У Києві затримали шахраїв, які вимагали у підприємців гроші від імені керівництва СБУ

Шахраї стверджували, що діють від імені заступника голови СБУ
Правоохоронці затримали у Києві двох шахраїв, які вимагали у підприємців гроші нібито від імені керівництва Служби безпеки України.
У Києві затримали шахраїв, які вимагали у підприємців гроші від імені керівництва СБУ Фото: СБУ

"Двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників голови Служби, вимагали кошти з підприємців Хмельницької області", - розповіли у СБУ.

Як повідомляється, посилаючись на неіснуючу заяву про порушення у господарській діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які могли призвести до зупинки роботи підприємців, зловмисники вимагали $26 тисяч.

Фото: СБУ

"Підприємці відразу повідомили правоохоронцям про отриману "пропозицію". Під час переговорів з шахраями сума неправомірної вигоди була зменшена до $16 тисяч. Оперативники СБ України затримали ділків при отриманні всієї суми хабара", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.

 
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11 05 2018 10:17
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