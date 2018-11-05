У Києві затримали шахраїв, які вимагали у підприємців гроші від імені керівництва СБУ

Шахраї стверджували, що діють від імені заступника голови СБУ

Правоохоронці затримали у Києві двох шахраїв, які вимагали у підприємців гроші нібито від імені керівництва Служби безпеки України.

"Двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників голови Служби, вимагали кошти з підприємців Хмельницької області", - розповіли у СБУ.

Як повідомляється, посилаючись на неіснуючу заяву про порушення у господарській діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які могли призвести до зупинки роботи підприємців, зловмисники вимагали $26 тисяч.

Фото: СБУ

"Підприємці відразу повідомили правоохоронцям про отриману "пропозицію". Під час переговорів з шахраями сума неправомірної вигоди була зменшена до $16 тисяч. Оперативники СБ України затримали ділків при отриманні всієї суми хабара", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.