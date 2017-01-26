У Києві затримали суддю під час отримання хабара, - ФОТО

Суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі $22 тис.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у Facebook, що гроші були платою за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.

Імен затриманих глава МВС не назвав.

Нагадаємо, сьогодні затриманий на хабарі у 15 тис. доларів в. о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов сплатив 400 тис. грн застави та вийшов із СІЗО.