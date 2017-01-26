ПОЛІТИКА НОВИНИСуддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі $22 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали суддю під час отримання хабара, - ФОТО
Імен затриманих глава МВС не назвав
Фото:facebook.com/arsen.avakov
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у Facebook, що гроші були платою за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.
Імен затриманих глава МВС не назвав.
Нагадаємо, сьогодні затриманий на хабарі у 15 тис. доларів в. о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов сплатив 400 тис. грн застави та вийшов із СІЗО.
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26 01 2017 20:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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