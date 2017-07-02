У Києві затримали вбивцю, який у грудні застрелив чоловіка на зупинці в Харкові

У Києві затримали 39-річного зловмисника, який 15 грудня 2016 року на вулиці Москалівській у Харкові вистрілив у 28-річного чоловіка на автобусній зупинці, внаслідок чого постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Як розповів начальник Новобаварського відділу поліції, за місцем проживання зловмисника у Харкові провели обшук та вилучили корпус гранати Ф-1, запал та наркотичні засоби, повідомляється на сайті поліції Харківської області.

На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові 15 грудня на зупинці, що на вулиці Москалівській був застрелений 28-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з'ясували, що на зупинці стався кофлікт між громадянами, один із яких дістав зброю та вистрілив у людину.