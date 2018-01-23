У Києві затримали з хабарем заступника очільника Патрульної поліції Борисполя
Патрульний отримав 5 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили 23 січня у столичній прокуратурі.
Вказані кошти правоохоронець вимагав від учасника дорожньої пригоди. Правоохоронець шантажував водія тим, що внесе в розшукову базу його авто та вилучить транспортний засіб на штрафний майданчик.
Дії затриманого кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, які вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.
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