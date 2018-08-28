У Києві затримали заступника начальника одеського карного розшуку
"Затримали учора по статті 208, коли він сам прийшов у ГПУ. Оголосили про підозру за розголошення службової таємниці", - повідомило джерело у правоохоронних органах, інформує "Українська правда".
Байов приїхав свідчити у справі екс-начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин Олександра Шевченка, уточнив співрозмовник.
"Колишній керівник ОБНОНу Шевченко, є фігурантом справи Майдану, яку розслідує Генпрокуратура. Байов свого часу працював в ОБНОН. Коли були обшуки у Шевченка, то в нього виявили якийсь папірець кримінальних зв’язків, який, на думку слідства, містить секретні дані. Цей папірець нібито готував підлеглий Шевченка Байов. Для пояснень Байова викликали у ГПУ, щоб він дав свідчення проти Шевченка", - сказав співрозмовник.
Він припустив, що вже по обіді 28 серпня Байов повернеться в Одесу і продовжуватиме виконувати свої обов’язки.
"Думаю, по обіді він приїде в Одесу. А акценти так розставляються навмисно, щоб здійснювати тиск на правоохоронців і на Байова, щоб отримати потрібні свідчення. А він же (Байов – ред.) не ухиляється, співпрацює (зі слідством – ред.), він діючий правоохоронець, його в розшук ніхто не оголошував, він сам прийшов", - підсумував співрозмовник видання.
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