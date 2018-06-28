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У Києві затримали злочинців, які викрали сина дипломата з метою викупу

Чоловіки є громадянами Єгипту
Київська поліція виявила злочинців, які 25 червня на вулиці Тургенівській викрали сина працівника посольства Лівії з метою отримати грошовий викуп.
У Києві затримали злочинців, які викрали сина дипломата з метою викупу Фото: Нацполіція

Столична поліція затримала двох осіб, які викрали молодого чоловіка, утримували його в гаражі, завдали тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Чоловіки є громадянами Єгипту, які живуть на території України кілька років.

"Вони чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого. Але діями поліції цей злочин було зупинено і доволі оперативно затримано викрадачів", –  повідомляється у прес-службі Національної поліції України.

За його словами, викрадачі відмовилися надавати будь-які пояснення. На цей час їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і слідчі звернуться до суду для обрання їм міри запобіжного заходу.

Слідчі розслідують два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 червня 26-річного чоловіка двоє невідомих насильно затягли в автомобіль на вулиці Тургенєвській в центрі Києва. За неофіційними даними, він син фінансового аташе посольства Лівії.

 

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28 06 2018 20:25
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