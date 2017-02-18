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У Києві завершився перший день вшанування пам'яті жертв трагічних подій 2014 року на Майдані

Заплановані акції відбулися майже без інцидентів
У центрі Києва впродовж дня вшановували пам'ять жертв трагічних подій 18 лютого 2014 року. Сотні учасників тодішніх подій прийшли до меморіалу Героям Небесної Сотні, на Майдані провели віче. Єдиним інцидентом стало вилучення правоохоронцями автомату в одного з перехожих у місті.
У Києві завершився перший день вшанування пам Фото: hromadske.ua

Заходи почалися о 10:30 ранку, повідомляє ТСН. Кілька сотень людей зібралися біля Українського дому на Європейській площі. Звідти рушили колоною на вулицю Інститутську, – саме вона стала місцем загибелі більшості майданівців.

Військовий оркестр виконав Гімн України, священики відслужили панахиду, відбулася хвилина мовчання. Пам'ять про активістів перед меморіалом із фотографіями загиблих люди вшанували навколішках.

Опісля на Майдані розпочалося віче, а в Українському домі – виставка та концерт. У залі було близько сотні фотографій, які зробили в епіцентрі протистоянь у ті дні.

Пообіді із родичами загиблих євромайданівців зустрілися представники прокуратури, які розповіли про здобутки слідства за рік, що минув.

"По 18 лютого були в нас п'ять арештів беркутівців. Зараз слідство завершене, вони знайомляться з матеріалами провадження. Нами встановлено такий важливий факт, як додаткове фінансування беркутівців. Керівництво їх нагороджувало додатково. Це доказ, який свідчить про те, що це було організовано керівництвом правоохоронних органів", – заявив представник Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Увечері люди не масово, але продовжують йти, аби покласти квіти до меморіалу на місці загибелі майданівців.

Центр столиці перекритий для автомобілів, усіх пропускають через рамки металошукачів.

За інформацією поліції, громадський порядок у центрі Києва охороняють понад 6 тис правоохоронців. Такі заходи в столиці запровадили до 22 лютого у зв'язку із загрозами провокацій.

Вдень в одного з перехожих у центрі міста знайшли автомат. Інших інцидентів протягом суботи не зафіксовано. 

Нагадаємо, голова МВС України Арсен Аваков заявив, що до планованих провокативних акцій на Майдані в Києві причетний бізнесмен Сергій Курченко та кілька інших осіб.

У Службі безпеки України підозрюють, що Росія готує провокації з використанням насильства на заходах до річниці розстрілів на Майдані.

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18 02 2017 20:57
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