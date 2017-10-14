CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Націоналісти збираються на мітинг у центрі Києва
Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи"
Фото: pravda.com.ua
Велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет, повідомляє "Українська правда".
Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи".
У парку Шевченка принесли перші смолоскипи.
В національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.
Нагадаємо, що вранці 11 жовтня біля станції метро "Арсенальна" у Києві збиралися на мітинг люди. Вони були організовані у групи, окремо стоять люди з прапорами ВО "Свобода".
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14 10 2017 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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