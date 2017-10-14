Націоналісти збираються на мітинг у центрі Києва Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи"

Близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.

Фото: pravda.com.ua

Велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет, повідомляє "Українська правда". Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи". У парку Шевченка принесли перші смолоскипи. В національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону. Нагадаємо, що вранці 11 жовтня біля станції метро "Арсенальна" у Києві збиралися на мітинг люди. Вони були організовані у групи, окремо стоять люди з прапорами ВО "Свобода".

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