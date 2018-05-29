У Києві згорів автомобіль помічника Мосійчука

У ніч на вівторок, 29 травня, в Дарницькому районі столиці невідомі підпалили автомобіль Станіслава Коломійця - помічника народного депутата Ігоря Мосійчука.

Повідомлення про пожежу на парковці надійшло близько третьої години ночі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогонь удалося локалізувати о 3:29, а о 3:35 пожежу ліквідували. У результаті пригоди автомобілі BMW X5 і Mitsubishi Outlander згоріли повністю, Renault Sceni, що стояв поруч, отримав серйозні пошкодження. Загиблих немає.

Пізніше про пожежу повідомив нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook. За його словами, підпал був навмисним.

"Під'їхав моторолер (чи мотоцикл), водій якого облив бензином машину, підпалив її і поїхав", - написав Мосійчук і оприлюднив фото з місця події.

Він також повідомив, що навпроти стоянки був екіпаж патрульної поліції. За словами Мосійчука, поліцейські викликали пожежників і слідчо-оперативну групу, але нічого не зробили, щоб затримати злочинця.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня біля будівлі телеканалу "Еспресо" пролунав вибух, унаслідок якого три людини постраждали, двоє загинули. Серед постраждалих і народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також серед постраждалих політтехнолог Віталій Бала. Його успішно прооперували.

Серед загиблих – охоронець народного депутата і співробітник Міністерства внутрішніх справ (МВС) України підполковник Михайло Мормиль.

За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, цей інцидент правоохоронці кваліфікували як теракт і передали справу до СБУ. Ляшко заявив, що замах на Мосійчука міг бути організований політичними опонентами. Також у МВС встановили, що вибух у Солом'янському районі Києва стався внаслідок спрацювання саморобної вибухівки, закладеної в мопед.