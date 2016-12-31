CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столичному метрополітені на станції Лук'янівська жінка кинулася під потяг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві жінка кинулася під потяг метро
Жінка жива і відправлена в лікарню
Фото: postrock.com.ua
Жінка жива і відправлена в лікарню. Рух не зупиняли.
"Рух поїздів - у звичайному графіку", - повідомили в прес-службі метрополітену.
Раніше повідомлялося, що в Києві на станції метро Театральна пасажир впав під поїзд. Він залишився живий.
Нагадаємо, у жовтні у Києві на станції метро "Берестейська" під прибуваючий потяг стрибнув 24-річний хлопець.
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