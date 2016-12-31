У Києві жінка кинулася під потяг метро

Жінка жива і відправлена в лікарню

У столичному метрополітені на станції Лук'янівська жінка кинулася під потяг.

Жінка жива і відправлена в лікарню. Рух не зупиняли.

"Рух поїздів - у звичайному графіку", - повідомили в прес-службі метрополітену.

Раніше повідомлялося, що в Києві на станції метро Театральна пасажир впав під поїзд. Він залишився живий.

Нагадаємо, у жовтні у Києві на станції метро "Берестейська" під прибуваючий потяг стрибнув 24-річний хлопець.