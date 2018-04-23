У Києві жінка на BMW протаранила чотири авто біля ТЦ і влетіла у вітрину, - ФОТО За словами винуватиці ДТП, у неї "запав каблук"

У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода - автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу біля торгового центру, а потім влетів у вітрину.

"За словами свідків, дівчина за кермом БМВ польської реєстрації протаранила чотири авто на паркінгу і зупинилася в вітрині Епіцентру. Каже, запав каблук, не могла гальмувати. Робимо висновки, навіть якщо неправда, носимо зручне взуття!", - повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua Нагадаємо, що на днях в Івано-Франківську п'яний священик на авто влаштував погоню з поліцейськими і врізався у вантажівку.

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