CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода - автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу біля торгового центру, а потім влетів у вітрину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві жінка на BMW протаранила чотири авто біля ТЦ і влетіла у вітрину, - ФОТО
За словами винуватиці ДТП, у неї "запав каблук"
"За словами свідків, дівчина за кермом БМВ польської реєстрації протаранила чотири авто на паркінгу і зупинилася в вітрині Епіцентру. Каже, запав каблук, не могла гальмувати. Робимо висновки, навіть якщо неправда, носимо зручне взуття!", - повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Нагадаємо, що на днях в Івано-Франківську п'яний священик на авто влаштував погоню з поліцейськими і врізався у вантажівку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2018 18:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно