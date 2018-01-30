У Києві жінка "замінувала" банківське відділення через проблеми з кредитом
Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.
Анонімом виявилася місцева мешканка, 1985 року народження, яка незадовго до свого дзвінка у поліцію відвідувала банківське відділення.
Зі слів жінки, вона розсердилася на фінансову установу через те, що у неї виникли проблеми із кредитом. Тож таким чином вона вирішила помститися.
Через анонімний дзвінок поліція евакуювала з приміщення фінансової установи співробітників та відвідувачів. Фахівці профільних служб оглянули будівлю і прилеглу територію, але не виявили ні вибухівки, ні підозрілих речовин.
Слідчим відділом Оболонського райуправління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності киянці загрожує до шести років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що пасажирів вокзалу просили залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.
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