Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві жовтень став найтеплішим за останні 137 років

Вночі 30 жовтня температура повітря не опустилася нижче +12,2 градусів
Погода в жовтні 2018 року в Києві стала однією з найтепліших за останні 137 років.
У Києві жовтень став найтеплішим за останні 137 років Фото: vk.com/jul14ka

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура вночі 30 жовтня в Києві, другий раз за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів, тобто повторила минуле рекордне значення", – йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Наголошується, що нинішній жовтень виявився одним з найтепліших за 137 років.

Раніше повідомлялося, що у Києві 16 жовтня було встановлено новий температурний рекорд - стовпчик термометра піднявся до 23 градусів.

Зазначимо, в Україні на цьому робочому тижні (29 жовтня-2 листопада) синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, дощі пройдуть лише у п'ятницю на заході країни, місцями температура вдень сягне +21 градуса. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2018 20:31
ТЕГИ: Київ, погода
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.