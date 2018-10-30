У Києві жовтень став найтеплішим за останні 137 років

Вночі 30 жовтня температура повітря не опустилася нижче +12,2 градусів

Погода в жовтні 2018 року в Києві стала однією з найтепліших за останні 137 років.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура вночі 30 жовтня в Києві, другий раз за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів, тобто повторила минуле рекордне значення", – йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Наголошується, що нинішній жовтень виявився одним з найтепліших за 137 років.

Раніше повідомлялося, що у Києві 16 жовтня було встановлено новий температурний рекорд - стовпчик термометра піднявся до 23 градусів.

Зазначимо, в Україні на цьому робочому тижні (29 жовтня-2 листопада) синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, дощі пройдуть лише у п'ятницю на заході країни, місцями температура вдень сягне +21 градуса.