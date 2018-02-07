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У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр - поранено жінку

Зловмисники зробили 5 пострілів
У Шевченківському районі Києва троє невстановлених озброєних осіб пограбували конвертцентр.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр - поранено жінку Фото: espreso.tv

Грабіжники забігли у приміщення конвертцентру, обладнаного в окремому одноповерховому приміщенні, і відкрили вогонь з бойового пістолета, інформує повідомляє "Еспресо".

Зловмисники зробили 5 пострілів, одна з куль потрапила в працівницю конвертцентру. З вогнепальним пораненням ноги її забрала карета швидкої допомоги.

Нападники забрали гроші і зникли на автомобілі "ВАЗ 2110" сірого кольору. За інформацією джерел видання, авто грабіжників виявили неподалік від місця злочину. Сума, яку забрали бандити, поки не розголошується. На місці злочину працюють слідчі. У поліції інформацію про пограбування поки не коментують.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.

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02 07 2018 16:58
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