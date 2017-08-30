У Києві зі стріляниною з автівки викрали сумку з грошима
До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на автомобіль. Троє нападників з багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло автівки та застосували невстановлену вогнепальну зброю, повідомляє відділ комунікації столичної поліції на сторінці у Facebook.
Водій 40 років отримав вогнепальне поранення плеча. З місця події нападники втекли на сірому BMW.
На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують свідків події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи. У Києві ввели план "перехоплення".
Після першочергової перевірки дані внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, що поліція затримала чоловіка, який серед білого дня влаштував стрілянину у центрі столиці.
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