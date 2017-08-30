У Києві зі стріляниною з автівки викрали сумку з грошима

З місця події нападники втекли на сірому BMW

У Святошинському районі Києві троє людей зі стріляниною викрали сумку з грошима з автомобіля, поранивши водія в плече.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на автомобіль. Троє нападників з багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло автівки та застосували невстановлену вогнепальну зброю, повідомляє відділ комунікації столичної поліції на сторінці у Facebook.

Водій 40 років отримав вогнепальне поранення плеча. З місця події нападники втекли на сірому BMW.

На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують свідків події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи. У Києві ввели план "перехоплення".

Після першочергової перевірки дані внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що поліція затримала чоловіка, який серед білого дня влаштував стрілянину у центрі столиці.