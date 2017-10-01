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У Києві зірвали судове засідання у справі "беркутівців"

Суддя Сергій Дячук оголосив перерву до 17 січня
Група невідомих зірвала судове засідання у Святошинському районному суді міста Києва у справі щодо п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", які підозрюються у розстрілі 48 учасників Майдану.
У Києві зірвали судове засідання у справі "беркутівців" Фото: radiosvoboda.org

У цьому зв'язку головуючий суддя Сергій Дячук оголосив перерву до 17 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Вимога судді не виконується і у зв'язку з тим, що конвой не може забезпечити захист обвинувачених, оголошується перерва до 11.30 17 січня", - сказав суддя.

Після технічної перерви, яку суд оголосив для підготовки сторін провадження для дослідження в залі суду матеріалів щодо обставин загибелі Устима Голоднюка, в зал судових засідань зайшла група людей, які представились активістами однієї з громадських організацій. Вони тримали в руках плакати "Винні мають бути покарані", "Коли суд схаменеться?" і при цьому скандували "Суд, покарай убивць!".

Вимогу суду припинити свою акцію невідомі проігнорували, тож суддя Дячук оголосив про перенесення судового засідання.

Зазначимо, спочатку суд у справі обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану п'ятьох колишніх бійців підрозділу "Беркут" переніс засідання на 2 грудня.

Російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Нагадаємо, Національна поліція відсторонила від служби 13 "екс-беркутівців".

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10 01 2017 15:31
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