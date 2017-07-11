У Києві зіткнулися джип і мікроавтобус, є постраждалі
Очевидці в соцмережах відзначають, що наразі на місці 4 швидких і поліція, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Елітний джип протаранив пасажирський мікроавтобус (маршрутку) в правий бік. І навіть не гальмував. На зазначених вище вулицях може бути ускладнено рух транспорту", - зазначають користувачі соцмереж.
Відзначимо, що "Еспресо" з посиланням на поліцію зазначає, що мікроавтобус "Мерседес" перевозив пасажирів на в'їзді до Києва. Порушуючи правила дорожнього руху, він повернув на вулицю Героїв Дніпра і при цьому не пропустив позашляховик "Вольво".
Сам водій маршрутки каже, що перед ним їхала ще одна маршрутка. Остання встигла проскочити, а в нього на шаленій швидкості влетів "Вольво".
Зі слів свідків інциденту, до лікарні забрали п'ять пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Мазепи в аварії двох маршруток постраждали п’ять пасажирів.
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