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У Києві зіткнулися джип і мікроавтобус, є постраждалі

Зі слів свідків інциденту, до лікарні забрали п'ять пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості
В Києві на перехресті вул. Богатирської та вул. Полярної джип протаранив мікроавтобус, внаслідок чого є постраждалі.
У Києві зіткнулися джип і мікроавтобус, є постраждалі Фото: facebook.com/KyivOperativ

Очевидці в соцмережах відзначають, що наразі на місці 4 швидких і поліція, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Елітний джип протаранив пасажирський мікроавтобус (маршрутку) в правий бік. І навіть не гальмував. На зазначених вище вулицях може бути ускладнено рух транспорту", - зазначають користувачі соцмереж.

Відзначимо, що "Еспресо" з посиланням на поліцію зазначає, що мікроавтобус "Мерседес" перевозив пасажирів на в'їзді до Києва. Порушуючи правила дорожнього руху, він повернув на вулицю Героїв Дніпра і при цьому не пропустив позашляховик "Вольво".

Сам водій маршрутки каже, що перед ним їхала ще одна маршрутка. Остання встигла проскочити, а в нього на шаленій швидкості влетів "Вольво".

Зі слів свідків інциденту, до лікарні забрали п'ять пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Мазепи в аварії двох маршруток постраждали п’ять пасажирів.

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07 11 2017 11:18
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