У Києві злочинці крали автономери співробітників посольств і вимагали викуп

У Києві шахраї крали автономери співробітників посольств різних країн.

Злочинці залишали записки на лобовому склі автомобілів потерпілих з телефонними номерами і пропозицією зателефонувати, якщо є бажання повернути номерні знаки. Зловмисники диктували номер банківської карти, вимагали суму від 300 до 500 грн, а потім надсилали СМС з адресою, де можна знайти вкрадене, - розповіли в прес-службі столичної поліції, вночі з машин іноземців зняли номерні знаки. Інциденти сталися на вулицях Ярославів Вал та Гончара.

Поліції вдалося затримати двох чоловіків. У них вилучили речові докази, серед яких викрадені автономери, банківська карта і мобільні телефони.

Вони зізналися, що останні кілька місяців два-три рази на тиждень викрадали автономери.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України, чоловікам повідомили про підозру. Правоохоронці підозрюють їх у причетності до 15 подібних епізодів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Зараз затриманим обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.