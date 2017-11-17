У Києві злочинці крали автономери співробітників посольств і вимагали викуп
Злочинці залишали записки на лобовому склі автомобілів потерпілих з телефонними номерами і пропозицією зателефонувати, якщо є бажання повернути номерні знаки. Зловмисники диктували номер банківської карти, вимагали суму від 300 до 500 грн, а потім надсилали СМС з адресою, де можна знайти вкрадене, - розповіли в прес-службі столичної поліції, вночі з машин іноземців зняли номерні знаки. Інциденти сталися на вулицях Ярославів Вал та Гончара.
Поліції вдалося затримати двох чоловіків. У них вилучили речові докази, серед яких викрадені автономери, банківська карта і мобільні телефони.
Вони зізналися, що останні кілька місяців два-три рази на тиждень викрадали автономери.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України, чоловікам повідомили про підозру. Правоохоронці підозрюють їх у причетності до 15 подібних епізодів.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Зараз затриманим обирається запобіжний захід.
Нагадаємо, у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа