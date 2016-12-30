У Києві злодії винесли з магазину півсотні самартфонів
Про це повідомляє Нацполіція Києва.
Зазначається, що троє невідомих розбили скло, проникли в приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки і зникли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося всього 5 хвилин.
Зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло і проникли в приміщення.
Ніж і сокиру правоохоронці знайшли в приміщенні магазину. Експерти знайшли кілька відбитків, які, ймовірно, належать злочинцям.
Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв iPress.ua, львів'янин обікрав два будинки тещі на 300 тисяч гривень.
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