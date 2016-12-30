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У Києві злодії винесли з магазину півсотні самартфонів

Зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло і проникли в приміщення
У Києві троє злодіїв з магазину техніки викрали близько півсотні смартфонів загальною вартістю 600 тисяч гривень
У Києві злодії винесли з магазину півсотні самартфонів Huawei Ascend P6. Фото: прес-служба Huawei.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Зазначається, що троє невідомих розбили скло, проникли в приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки і зникли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося всього 5 хвилин.

Зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло і проникли в приміщення.

Ніж і сокиру правоохоронці знайшли в приміщенні магазину. Експерти знайшли кілька відбитків, які, ймовірно, належать злочинцям.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

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30 12 2016 22:16
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