У Києві зловили карткових шахраїв, які вкрали 6 млн гривень

Правоохоронці затримали в Києві дві групи зловмисників, які за допомогою підроблених банківських карток заволоділи майже 6 млн гривень державного банку.

Спецоперацію проводили Київська місцева прокуратура №7 (Подільський район) спільно з співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Зловмисники встановлювали спеціальні пристрої на банкомати державного банку, за допомогою яких зчитували інформацію про банківські картки клієнтів, а також встановлювали накладки з прихованою мікрокамерою для запису пін-кодів, які вводили клієнти банку. Надалі вони виготовляли підроблені банківські картки, які були ідентичні оригінальним, і знімали з них кошти, - повідомляє прокуратура Києва.

10 листопада були затримані двоє зловмисників під час чергового незаконного зняття грошових коштів. Під час обшуків у них вилучили підроблені банківські картки, більш 1 млн гривень, спеціальні пристрої для зчитування інформації з карток, накладки на банкомат з прихованою мікрокамерою, пристрої для запису інформації на карти, а також цілий арсенал зброї - автомати Калашникова, пістолети і патрони. Обом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

16 листопада в рамках цього ж розслідування прокуратура і СБУ затримали другу групу, яка діяла аналогічним способом. У двох фігурантів вилучили спеціальний пристрій для зчитування інформації з карток, накладку з прихованою мікрокамерою, а також ноутбук, на жорсткому диску якого перебувала папка з назвою "Робота", в якій накопичувалися відеозапису з прихованою мікрокамери, встановленої на банкоматах. Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Загальна сума збитків, завданих діями обох злочинних груп, становить близько 6 млн гривень.

Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлюються інші співучасники злочинів, в тому числі за кордоном.

Нагадаємо, у Києві шахраї крали автономери співробітників посольств різних країн.