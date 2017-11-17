У Києві зловили карткових шахраїв, які вкрали 6 млн гривень
Спецоперацію проводили Київська місцева прокуратура №7 (Подільський район) спільно з співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Зловмисники встановлювали спеціальні пристрої на банкомати державного банку, за допомогою яких зчитували інформацію про банківські картки клієнтів, а також встановлювали накладки з прихованою мікрокамерою для запису пін-кодів, які вводили клієнти банку. Надалі вони виготовляли підроблені банківські картки, які були ідентичні оригінальним, і знімали з них кошти, - повідомляє прокуратура Києва.
10 листопада були затримані двоє зловмисників під час чергового незаконного зняття грошових коштів. Під час обшуків у них вилучили підроблені банківські картки, більш 1 млн гривень, спеціальні пристрої для зчитування інформації з карток, накладки на банкомат з прихованою мікрокамерою, пристрої для запису інформації на карти, а також цілий арсенал зброї - автомати Калашникова, пістолети і патрони. Обом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
16 листопада в рамках цього ж розслідування прокуратура і СБУ затримали другу групу, яка діяла аналогічним способом.
У двох фігурантів вилучили спеціальний пристрій для зчитування інформації з карток, накладку з прихованою мікрокамерою, а також ноутбук, на жорсткому диску якого перебувала папка з назвою "Робота", в якій накопичувалися відеозапису з прихованою мікрокамери, встановленої на банкоматах. Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.
Загальна сума збитків, завданих діями обох злочинних груп, становить близько 6 млн гривень.
Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Встановлюються інші співучасники злочинів, в тому числі за кордоном.
Нагадаємо, у Києві шахраї крали автономери співробітників посольств різних країн.
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