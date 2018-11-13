У Києві знайшли авто з мертвим чоловіком у салоні
Як повідомили в поліції Києва, тіло потерпілого в салоні іномарки виявив перехожий, який відразу викликав на вулицю Богатирську правоохоронців. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи Оболонського і Головного управлінь поліції.
Слідчо-оперативна група працює на місці події та спілкується з можливими свідками.
"Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому перебував мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглядають місце події і територію навколо. У салоні машини вони виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув. Зараз ми проводимо заходи для з'ясування особи загиблого", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.
Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, в Києві чоловік побив і покусав поліцейських.
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