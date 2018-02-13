У Києві зносять МАФи у підземних переходах біля Майдану Незалежності
Про це з місця події повідомляє "Громадське".
Підставою для демонтажу конструкцій стало рішення Київської міськдержадміністрації, ухвалене у зв'язку із закінченням терміну оренди та інвестдоговору.
Директор комунального підприємства "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв повідомив, що власники МАФів мали дозвіл на користування ними лише на 5 років. У 2017 році, за його словами, дія дозвільних документів закінчилась і власники мали самостійно прибрати споруди.
"Він (інвестор, - ред.) цього не зробив. Друга частина конструкції мала договори оренди твердої поверхні. Департамент комунальної власності подав в суд, виграв його і тим самим розірвав договір оренди. Зараз ми проводимо демонтаж і з 1-го березня почнеться капітальний ремонт цього підземного пішоходного переходу", - повідомив Андрєєв.
Фото: "Громадське"
Усі демонтовані конструкції, за словами Андрєєва, направлять на штраф-майданчик.
Водночас начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля зазначив, що під час демонтажу рух підземних переходом буде частково обмежено, це триватиме близько двох днів.
"Спільно з КМДА робимо перевірку того, що все відбувається на законних підставах. Зараз трохи важко, бо почався демонтаж, а в переході багато людей. Будемо потроху перенаправляти людей", - заявив Зозуля.
Дехто з власників та працівників кіосків лише почали збирати речі, знесення МАФів засуджують.
"На яких підставах вони їх чіпають? Це раз. А друге, я розумію, там під стінкою. Але ж тут до нашої чебуречної приходили люди, я збирав підписи, бо люди казали: "А де ж ми будемо їсти"? У нас завжди свіжа випічка була", - розповів працівник одного із МАФів Андрій Мальований.
Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва (житловий масив Караваєві Дачі) 7-го лютого комунальники демонтували частину МАФів біля місцевого радіоринку.
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