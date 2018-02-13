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У Києві зносять МАФи у підземних переходах біля Майдану Незалежності

Під час демонтажу рух підземних переходом буде частково обмежено, це триватиме близько двох днів
У Києві почали зносити МАФи, котрі, як стверджують комунальники, незаконно розташовані у підземних переходах біля станції метро Майдан Незалежності.
У Києві зносять МАФи у підземних переходах біля Майдану Незалежності Фото: Громадське

Про це з місця події повідомляє "Громадське".

Підставою для демонтажу конструкцій стало рішення Київської міськдержадміністрації, ухвалене у зв'язку із закінченням терміну оренди та інвестдоговору.

Директор комунального підприємства "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв повідомив, що власники МАФів мали дозвіл на користування ними лише на 5 років. У 2017 році, за його словами, дія дозвільних документів закінчилась і власники мали самостійно прибрати споруди.

"Він (інвестор, - ред.) цього не зробив. Друга частина конструкції мала договори оренди твердої поверхні. Департамент комунальної власності подав в суд, виграв його і тим самим розірвав договір оренди. Зараз ми проводимо демонтаж і з 1-го березня почнеться капітальний ремонт цього підземного пішоходного переходу", - повідомив Андрєєв.


Фото: "Громадське"

Усі демонтовані конструкції, за словами Андрєєва, направлять на штраф-майданчик.

Водночас начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля зазначив, що під час демонтажу рух підземних переходом буде частково обмежено, це триватиме близько двох днів.

"Спільно з КМДА робимо перевірку того, що все відбувається на законних підставах. Зараз трохи важко, бо почався демонтаж, а в переході багато людей. Будемо потроху перенаправляти людей", - заявив Зозуля.

Дехто з власників та працівників кіосків лише почали збирати речі, знесення МАФів засуджують.

"На яких підставах вони їх чіпають? Це раз. А друге, я розумію, там під стінкою. Але ж тут до нашої чебуречної приходили люди, я збирав підписи, бо люди казали: "А де ж ми будемо їсти"? У нас завжди свіжа випічка була", - розповів працівник одного із МАФів Андрій Мальований.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва (житловий масив Караваєві Дачі) 7-го лютого комунальники демонтували частину МАФів біля місцевого радіоринку.

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13 02 2018 10:31
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