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У Києві знову прорив труби: фонтан гарячої води досяг 4-го поверху, - ФОТО

"Гейзер" гарячої води досяг четвертого поверху
У середу, 23 серпня, на вулиці Ніжинській у Солом'янському районі Києва стався масштабний прорив труби.
У Києві знову прорив труби: фонтан гарячої води досяг 4-го поверху, - ФОТО Фото: Київ Оперативний

За інформацією видання "Київ Оперативний", стовп гарячої води, який вирвався з-під асфальту, був вище четвертого поверху (близько 10-12 м). 


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що 29 травня, в Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання. Фонтан води сягнув 7-го поверху.

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23 08 2017 19:14
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