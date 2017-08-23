У Києві знову прорив труби: фонтан гарячої води досяг 4-го поверху, - ФОТО "Гейзер" гарячої води досяг четвертого поверху

У середу, 23 серпня, на вулиці Ніжинській у Солом'янському районі Києва стався масштабний прорив труби.

Фото: Київ Оперативний

За інформацією видання "Київ Оперативний", стовп гарячої води, який вирвався з-під асфальту, був вище четвертого поверху (близько 10-12 м).

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ Нагадаємо, що 29 травня, в Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання. Фонтан води сягнув 7-го поверху.

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