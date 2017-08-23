CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 23 серпня, на вулиці Ніжинській у Солом'янському районі Києва стався масштабний прорив труби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві знову прорив труби: фонтан гарячої води досяг 4-го поверху, - ФОТО
"Гейзер" гарячої води досяг четвертого поверху
Фото: Київ Оперативний
За інформацією видання "Київ Оперативний", стовп гарячої води, який вирвався з-під асфальту, був вище четвертого поверху (близько 10-12 м).
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Нагадаємо, що 29 травня, в Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання. Фонтан води сягнув 7-го поверху.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 08 2017 19:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа