У Києві знову вибухнув автомобіль: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

У Києві зранку 27 червня біля пішохідного переходу вибухнув автомобіль.

Потужний вибух був чутний жителям навколишніх будинків. За слоавми очевидців, інцидент стався на перехресті вулиці Механізаторів та Солом'янської.

Є постраждалі. На місце приїхали пожежники та поліцейські, інформує "24 Канал".

Деталі наразі невідомі. Рух у цьому районі перекритий.

Оновлення. Внаслідок вибуху автомобіля "Мерседес", попередньо, загинув водій і ще дві людини постраждали, повідомляє "dtp.kiev.ua".

"У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися по периметру 100 метрів і зачепили інші авто. На місці "швидка" та рятувальники ДСНС. Намагаються звільнити водія. Попередньо, загинула одна людина. Двоє постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наразі не має коментарів про вибух від правоохоронців або представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

У той же час за попередньою інформацією "Української правди", від вибуху "Мерседеса" у Солом’янському районі Києва загинув військовослужбовець Міністерства оборони України.

Про це виданню повідомили у Міноборони. Усі обставини зараз з'ясовуються. Поліція поки ім’я загиблого не повідомляла.

Нагадаємо, що 23 червня у центрі Києва близько 10:40 вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської у Шевченківському районі. Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто.

"Постраждалий чоловік почувається нормально, там більше шоку було. І ноги по коліна в рваних ранах, різаних", - розповіла очевидець.