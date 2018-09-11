CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська міська державна адміністрація знизила на 27% тариф на опалення для будинків без лічильника тепла. Вартість опалення одного квадратного метра становитиме 23,09 грн замість 31,52 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві знизили тарифи на опалення і гарячу воду
Опалення для будинків без лічильників подешевшало на 27%
Фото: rian.com.ua
Відповідне розпорядження КМДА №1902 прийнято 22 жовтня, воно набуло чинності з дня оприлюднення (опубліковано у газеті "Хрещатик") 9 листопада, інформує LB.ua.
Тариф на теплоенергію для населення за наявності квартирного або будинкового лічильника теж несуттєво знижено: з 1354,78 до 1354,36 гривень/Гкал.
Тариф на централізоване постачання гарячої води для населення за відсутності сушарок для рушників знижено на 9% з 74,52 до 67,61 гривень/куб.м.
Нагадаємо, що глава НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв заявив, що користується бойлером і, на його думку, централізоване опалення і водопостачання в Україні скоріше мертве.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 11 2018 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку