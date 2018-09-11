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У Києві знизили тарифи на опалення і гарячу воду

Опалення для будинків без лічильників подешевшало на 27%
Київська міська державна адміністрація знизила на 27% тариф на опалення для будинків без лічильника тепла. Вартість опалення одного квадратного метра становитиме 23,09 грн замість 31,52 грн.
У Києві знизили тарифи на опалення і гарячу воду Фото: rian.com.ua

Відповідне розпорядження КМДА №1902 прийнято 22 жовтня, воно набуло чинності з дня оприлюднення (опубліковано у газеті "Хрещатик") 9 листопада, інформує LB.ua.

Тариф на теплоенергію для населення за наявності квартирного або будинкового лічильника теж несуттєво знижено: з 1354,78 до 1354,36 гривень/Гкал.

Тариф на централізоване постачання гарячої води для населення за відсутності сушарок для рушників знижено на 9% з 74,52 до 67,61 гривень/куб.м.

Нагадаємо, що глава НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв заявив, що користується бойлером і, на його думку, централізоване опалення і водопостачання в Україні скоріше мертве.

 

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09 11 2018 14:55
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