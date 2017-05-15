У Києві зросли тарифи на холодну воду і водовідвід

Однією з головних причин назвали збільшення витрат "Київводоканалу" на оплату праці, яке зросте на 19-20%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг збільшила тариф на холодне водопостачання і водовідведення для жителів Києва на 14,7% - до 15,79 грн / куб. м.

Тариф на холодне водопостачання повинен зрости на 23,3% (на 1,6 грн) - до 8,44 грн / куб. м, а на водовідведення - на 6,1% (на 0,43 грн), до 7,36 грн / куб. м. Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕ №551-552 від 26 квітня 2017 року, оприлюдненій в газеті "Урядовий кур'єр" 11 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У відомстві пояснили, що однією з головних причин підвищення тарифів є збільшення витрат "Київводоканалу" на оплату праці, яке зросте на 19-20%. Також на 46-72% збільшаться витрати на сплату податків і обов'язкових платежів.

Платіжки з новими тарифами споживачі отримають у червні.

Відповідно до постанови № 552, тариф для киян зросте на 14,7% і становитиме 15 грн 79,2 коп. за кубометр (до 132 травня було 13,77 грн), за водовідведення гарячої води – 7,52 грн (було 6,93).

Тариф для жителів Ірпеня становитиме 19 грн 16,4 коп. за кубометр та 11,82 грн за відведення гарячої води.

Жителі Вишневого відтепер платитимуть 15,13 грн за холодну воду та 5,95 грн за водовідведення.

Мешканцям Боярки куб холодної води коштуватиме 25,25 грн, водовідведення – 11,5 грн.

Також холодна вода подорожчала для Львова, Рівного, Дніпра, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Павлограда, Лисичанська, Коломиї.

Нагадаємо, станом на 3 травня ПАТ "Київгаз" припинив постачання газу 40 котельням, які знаходяться в управлінні ПАТ "Київенерго", у зв’язку з боргами.