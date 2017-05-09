У Києві зростає чисельність дітей-сиріт
Станом на 30.12.2016 на первинному обліку в районних службах у справах дітей перебувало 2 389 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 865 дітей (36.2%) мають статус сироти, а 1 524 – позбавлені батьківського піклування.
Такі дані оприлюднені у третьому комплексному Річному звіті міста Києва, що підготували спеціалісти Київської міської державної адміністрації за підсумками 2016 року, - інформує "112.Україна".
Порівняно з 2015 роком чисельність дітей-сиріт збільшилася з 34,6% на 1,4%.
У Києві сьогодні функціонує 6 державних закладів, де на повному державному утриманні перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Більшість з них розташовані у Голосіївському районі міста.
Щодо усиновлення, то у 2016 році нові родини з`явилися у 105 дітей. Це трохи більше, ніж у 2015 році. Всиновлювали дітей здебільшого українці - 87 громадян, і лише 18 іноземців стали батьками для українських дітей.
Нагадаємо, з 1 вересня Міносвіти має намір припинити набирати до інтернатів дітей, які мають батьків, без крайньої необхідності.
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