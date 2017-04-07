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У Києві зросте ціна за гарячу воду

Проте "Київенерго" знизило тариф на опалення
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ПАТ "Київенерго" тариф на постачання гарячої води і знизила тариф на опалення.
У Києві зросте ціна за гарячу воду Фото: pravo-znaty.org.ua

Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії у вівторок, 4 липня, - повідомляє прес-служба НКРЕКУ.

Відзначається, що вартість 1 Гкал тепла знизилася з 1416,96 до 1414,45 грн (за умови наявності лічильника). Для будинків, що не оснащені приладами обліку, вартість обігріву 1 м квадратного знизиться з 32,97 грн до 32,91 грн.

Разом із тим було піднято тарифи на постачання гарячої води для населення: 1 кубометр за умови наявності рушникосушарки коштуватиме 84,45 грн (замість 83,10 грн), а якщо рушникосушарка відсутня - 78,08 грн (замість 76,71 грн).

Раніше столичним жителям підняли тарифи за холодну воду.

Нагадаємо, заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.
 
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04 07 2017 17:18
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