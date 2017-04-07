CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ПАТ "Київенерго" тариф на постачання гарячої води і знизила тариф на опалення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві зросте ціна за гарячу воду
Проте "Київенерго" знизило тариф на опалення
Фото: pravo-znaty.org.ua
Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії у вівторок, 4 липня, - повідомляє прес-служба НКРЕКУ.
Відзначається, що вартість 1 Гкал тепла знизилася з 1416,96 до 1414,45 грн (за умови наявності лічильника). Для будинків, що не оснащені приладами обліку, вартість обігріву 1 м квадратного знизиться з 32,97 грн до 32,91 грн.
Разом із тим було піднято тарифи на постачання гарячої води для населення: 1 кубометр за умови наявності рушникосушарки коштуватиме 84,45 грн (замість 83,10 грн), а якщо рушникосушарка відсутня - 78,08 грн (замість 76,71 грн).
Раніше столичним жителям підняли тарифи за холодну воду.
Нагадаємо, заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.
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04 07 2017 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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