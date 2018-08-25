У Києві зупинили авто з п'яним екс-послом України
Як повідомляє "Інформатор", Ford Kuga екс-посла зупинили через порушення правил дорожнього руху, і, за даними поліції, Моцик мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте проходити відповідний тест він відмовився. Правоохоронці склали на екс-посла протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Після цього Моцику викликали таксі, а його автомобіль відправили на штрафну стоянку.
Факт зупинки автомобіля "РБК-Україна" підтвердили у прес-службі поліція Києва, однак там відмовилися підтвердити, що водієм був саме Моцик.
"Про те, що це колишній посол, сказати не можу, але дійсно був факт того, що зупинили водія на Ford Kuga в стані алкогольного сп'яніння. Його зупинили за порушення правил. Від тесту на драгер він відмовився, його машину забрали на штрафмайданчик", – повідомив співрозмовник.
Олександр Моцик був послом України в Туреччині при президенті Кучмі, послом у Польщі при президенті Ющенку, послом в США при президентах Януковичу і Порошенку.
Нагадаємо, за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.
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