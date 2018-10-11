Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві з'явилася реклама Порошенка з цитатою українського комуніста

Фразу Хвильового "Геть від Москви", розташовану на білбордах, дехто сприймає як "Руки геть від Москви"
У Києві з'явилися білборди президента України Петра Порошенка з двозначним слоганом "Геть вiд Москви!"
У Києві з Фото: facebook.com/den.gorohovsky

Білборди розміщуються як соціальна реклама, але насправді є передвиборною агітацією, повідомляє "Страна".

"Це відома фраза українського поета-комуніста 20-30-х років Миколи Хвильового. Причому стосувалася вона не політичного курсу, а питання – на які зразки керуватися при відродженні української культури – на російські або на європейські. Але багато українців цих тонкощів не знають, а тому прочитали цю рекламу як "Руки геть від Москви", – зазначає видання.


Фото: facebook.com/mudzhyri

Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що не знають про обсяги витрат на ведення і рекламування сторінки глави держави у соцмережі Facebook, та що не розміщують зовнішньої реклами з його іменем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2018 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.