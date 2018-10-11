У Києві з'явилася реклама Порошенка з цитатою українського комуніста

Фразу Хвильового "Геть від Москви", розташовану на білбордах, дехто сприймає як "Руки геть від Москви"

У Києві з'явилися білборди президента України Петра Порошенка з двозначним слоганом "Геть вiд Москви!"

Білборди розміщуються як соціальна реклама, але насправді є передвиборною агітацією, повідомляє "Страна".

"Це відома фраза українського поета-комуніста 20-30-х років Миколи Хвильового. Причому стосувалася вона не політичного курсу, а питання – на які зразки керуватися при відродженні української культури – на російські або на європейські. Але багато українців цих тонкощів не знають, а тому прочитали цю рекламу як "Руки геть від Москви", – зазначає видання.



Фото: facebook.com/mudzhyri

Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що не знають про обсяги витрат на ведення і рекламування сторінки глави держави у соцмережі Facebook, та що не розміщують зовнішньої реклами з його іменем.