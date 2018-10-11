У Києві з'явилася реклама Порошенка з цитатою українського комуніста
Білборди розміщуються як соціальна реклама, але насправді є передвиборною агітацією, повідомляє "Страна".
"Це відома фраза українського поета-комуніста 20-30-х років Миколи Хвильового. Причому стосувалася вона не політичного курсу, а питання – на які зразки керуватися при відродженні української культури – на російські або на європейські. Але багато українців цих тонкощів не знають, а тому прочитали цю рекламу як "Руки геть від Москви", – зазначає видання.
Фото: facebook.com/mudzhyri
Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що не знають про обсяги витрат на ведення і рекламування сторінки глави держави у соцмережі Facebook, та що не розміщують зовнішньої реклами з його іменем.
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