У Києві з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної
Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Таке рішення вони прийняли на сьогоднішньому засіданні, – повідомляє КМДА.
Так, на честь Катерини Гандзюк перейменовано вулицю Біломорську, Ірини Бекешкіної – вулицю генерала Карбишева, Пантелеймона Куліша – вулицю Челябінську.
Бульвар Праці став бульваром Івана Котляревського, а вулиця Північно-Сирецька – вулицею Віктора Некрасова.
Вулиця Магнітогорська отримала назву на честь Якова Гніздовськога, а Ломоносова стала імені Юлії Здановської.
Вулицю Миколи Гастелло перейменували на вулицю Бусовогірську, Маміна-Сибіряка – на Вічову, вулиця піонера Валі Котика стала Віденською, а Іжевська – Іжкарською.
У столиці вже перейменували 204 міські об’єкти. Також сьогодні нарешті вирішена доля пам'ятнику Щорса на бульварі Шевченка, для якого позував колишній президент України Леонід Кравчук. Його разом із пам'ятником Ватутіну в Маріїнському парку демонтують. Про це сьогодні повідомив член Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації Олесь Доній у Facebook.
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