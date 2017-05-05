У Києво-Печерській Лаврі показали давньоєгипетські мумії, - ФОТО

У п'ятницю, 5 травня, в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбулася презентація колекції старожитностей Стародавнього Єгипту.

Колекція, яка зберігається у фондах заповідника, складається з жіночої мумії, покритої поліхромним розписом дерев'яного саркофага, двох кришок саркофагів із таким самим розписом і мумії нільського крокодила. Для підтримання належного мікроклімату, а також щоб не пошкодити артефакти і себе, представники ЗМІ та гості отримали спеціальні маски, повідомляє сайт заповідника.

Експонати потрапили до Києва у другій половині XIX століття і, очевидно, перебували в приватних колекціях. Згодом один із саркофагів потрапив до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії. У 1920 роках ці речі були передані в Лаврського музею культів і побуту, колекції якого увійшли до створеного в 1926-му історико-культурного державного заповідника "Всеукраїнське музейне містечко", де з 1931 року діяв відділ "Музей історії релігії".

За словами гендиректора музейного комплексу Любомира Михайлини, представлена колекція викликає захоплення за її належне збереження.

"У заповіднику діє музейний проект "Відкриті фонди", згідно з яким ми час від часу представляємо артефакти, які не часто експонуються через брак виставкових приміщень. Цим ми привертаємо увагу громадськості до раритетів, якими славиться Україна, і разом з тим нагадуємо про необхідність належного зберігання музейних речей, про необхідність їх консервації та реставрації", - зазначив гендиректор музейного комплексу Любомир Михайлина.

Заступник гендиректора, історик Сергій Пивоваров також наголосив на науковому значенні представленої колекції.

"За радянських часів єгиптологія вважалася елітарною наукою. Зараз в Україні відбувається становлення єгиптології, і ми маємо можливість залучати молодь до вивчення перлин давньоєгипетської цивілізації. Сподіваємося, що вже найближчим часом сформується українська школа єгиптологів", - зазначив він.

Міністр культури Євген Нищук, своєю чергою, висловив намір відтепер знайомити широку громадськість з унікальними музейними експонатами в форматі максимально вільного доступу.



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"Очевидно, що в період комуністичної пропаганди і пропаганди атеїзму давньоєгипетські експонати виконували актуальну для того часу роль. Колекції, на зразок представлених сьогодні старожитностей, повинні бути відкриті для громадськості, адже в фондах українських музеїв зберігаються справжні скарби", - зазначив Нищук.

Нагадаємо, що в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику виявили колекцію унікальних предметів Стародавнього Єгипту.