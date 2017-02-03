У Київраді депутати відгамселили одне одного, - ВІДЕО
Бійка сталася між депутатом від фракції "Свобода" Володимиром Назаренко і депутатом від "Солідарності" Олександром Харченком. Конфлікт стався після того, як депутат парламенту від "Свободи" Юрій Левченко закликав "винести ногами вперед" мера Києва Кличка, - повідомляє портал 44.ua.
"Віталій Володимирович мав би подати у відставку. І якщо він це не зробить найближчим часом, то київська громада винесе його, можливо навіть ногами вперед", - сказав Левченко.
У відповідь на репліку нардепа, Харченко зажадав направити скаргу в ГПУ, після чого Назаренко спробував його вдарити.
Згодом у Київраді оголосили про перерву в засіданні.
Раніше, в сесійній залі Верховної Ради побилися народні депутати Іван Мельничук та Сергій Лещенко.
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