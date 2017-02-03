У Київраді депутати відгамселили одне одного, - ВІДЕО

Конфлікт стався після того, як депутат парламенту від "Свободи" Юрій Левченко закликав "винести ногами вперед" мера Києва Кличка

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міськради побилися депутати від фракції "Свобода" і "Солідарність".

Бійка сталася між депутатом від фракції "Свобода" Володимиром Назаренко і депутатом від "Солідарності" Олександром Харченком. Конфлікт стався після того, як депутат парламенту від "Свободи" Юрій Левченко закликав "винести ногами вперед" мера Києва Кличка, - повідомляє портал 44.ua.

"Віталій Володимирович мав би подати у відставку. І якщо він це не зробить найближчим часом, то київська громада винесе його, можливо навіть ногами вперед", - сказав Левченко.

У відповідь на репліку нардепа, Харченко зажадав направити скаргу в ГПУ, після чого Назаренко спробував його вдарити.

Згодом у Київраді оголосили про перерву в засіданні.

Раніше, в сесійній залі Верховної Ради побилися народні депутати Іван Мельничук та Сергій Лещенко.