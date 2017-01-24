У Києві планують перейменувати бульвар Дружби Народів та проспект Героїв Сталінграда
Відповідно до проекту рішення, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку і зміни стосуються лише написання власних назв: вул. Алма-Атинська - вул. Алматинська (Дніпровський р-н); вул. Кустанайська - вул. Костанайська (Голосіївський р-н); пров. Кустанайський - пров. Костанайський (Голосіївський р-н, - повідомляє прес-служба Київради.
Крім того, пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський.
Передбачається також перейменування наступних проспекту, бульварів, вулиць та провулків Києва:
- бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н);
- бул. Михайла Кольцова — на бул. Миколи Руденка (Святошинський р-н);
- вул. Гайдара — на вул. Сім'ї Прахових (Голосіївський р-н);
- вул. Генерала Наумова — на вул. Людмили Фої (Святошинський р-н);
- вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);
- вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);
- вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);
- вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом'янський р-н);
- вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);
- вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);
- вул.Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);
- вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);
- пров. Делегатський — на пров. Федорівський (Шевченківський р-н);
- пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);
- просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).
Відповідні перейменування має затвердити Київрада на пленарному засіданні.
Зазначимо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.
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