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У Києві планують перейменувати бульвар Дружби Народів та проспект Героїв Сталінграда

Відповідні перейменування має затвердити Київрада на пленарному засіданні
На засіданні постійної комісії Київської міськради з питань місцевого самоврядування депутати погодили проект рішення про перейменування низки вулиць.
У Києві планують перейменувати бульвар Дружби Народів та проспект Героїв Сталінграда Фото:kiev.pravda.com.ua

Відповідно до проекту рішення, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку і зміни стосуються лише написання власних назв: вул. Алма-Атинська - вул. Алматинська (Дніпровський р-н); вул. Кустанайська - вул. Костанайська (Голосіївський р-н); пров. Кустанайський - пров. Костанайський (Голосіївський р-н, - повідомляє прес-служба Київради.

Крім того, пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський.

Передбачається також перейменування наступних проспекту, бульварів, вулиць та провулків Києва:

- бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н);

- бул. Михайла Кольцова — на бул. Миколи Руденка (Святошинський р-н);

- вул. Гайдара — на вул. Сім'ї Прахових (Голосіївський р-н);

- вул. Генерала Наумова — на вул. Людмили Фої (Святошинський р-н);

- вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);

- вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);

- вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);

- вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом'янський р-н);

- вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);

- вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);

- вул.Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);

- вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);

- пров. Делегатський — на пров. Федорівський (Шевченківський р-н);

- пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);

- просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).

Відповідні перейменування має затвердити Київрада на пленарному засіданні.

Зазначимо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.

 
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24 01 2017 20:52
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