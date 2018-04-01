У Київській області 22-річна мати знущалася над 9-місячною донькою

У Вишгородському районі Київської області врятували 9-місячну дівчинку, над якою знущалася власна мати.

Як повідомили в обласній поліції, про факт знущання над дитиною повідомила небайдужа жінка. Вона звернула увагу, що дитина була одягнута не по погоді та мала синці на обличчі.

Жінка Тетяна розповіла журналістам ТСН, що побачила, як молода мати присіла біля паркану з речами та дитиною на руках. "Сказала, що її чоловік вигнав із дому. Вона з документами вийшла - планувала віддати дитину", - додала вона.

Наразі дитину госпіталізовано до лікарні Охматдит. У неї виявили численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки та травма голови. Проти 22-річної матері відкрито кримінальне провадження, а дитину офіційно відібрали із сім’ї.

Горе-мати заявила, що сама неодноразово піддавалася фізичному насиллю з боку батьків, та не вперше била власну доньку. "Це випадково вийшло. Я не навмисне, в мене психіка, депресія. Мені важко було, я не змогла. Мене били, мама пила горілку, дядько бив", - розповіла матір, додавши, що збирається через 2-3 роки забрати дитину назад.

Нагадаємо, що у селі Верхня Грабівниця Воловецького району на Закарпатті директорка місцевої школи Наталія Сегедій вдарила по обличчю третьокласника Ярослава Пастушенко.