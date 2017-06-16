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У Київській області бійцю з полку "Миротворець" завдали тілесні ушкодження

Зараз співробітники поліції опитують учасників акції, встановлюють особу, причетну до побиття бійця
У п'ятницю, 16 червня, у с. Вишеньки Київської області зловмисники побили бійця полку "Миротворець". Поліцейські з'ясовують усі обставини події.
У Київській області бійцю з полку "Миротворець" завдали тілесні ушкодження фото: obozrevatel.com

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Напередодні у Бориспільський відділ поліції надійшла інформація про проведення мирної акції по звільненню берега водойму від забудов в одному з садових товариств села Вишеньки. Охорону громадського порядку під час заходів забезпечували співробітники відділу поліції і бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

Під час проведення акції виникла бійка між учасниками конфлікту, один з "миротворців" отримав від невідомої особи удар у нижню частину тіла.

Зараз співробітники поліції опитують учасників акції, встановлюють особу, причетну до побиття бійця.

Повідомлення про надання медичної допомоги іншим учасникам сутички в поліцію Київської області не надходило.

Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки порізав добровольця АТО та відмовив у пільговому проїзді.
 

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16 06 2017 20:47
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