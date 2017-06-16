У Київській області бійцю з полку "Миротворець" завдали тілесні ушкодження
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.
Напередодні у Бориспільський відділ поліції надійшла інформація про проведення мирної акції по звільненню берега водойму від забудов в одному з садових товариств села Вишеньки. Охорону громадського порядку під час заходів забезпечували співробітники відділу поліції і бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".
Під час проведення акції виникла бійка між учасниками конфлікту, один з "миротворців" отримав від невідомої особи удар у нижню частину тіла.
Зараз співробітники поліції опитують учасників акції, встановлюють особу, причетну до побиття бійця.
Повідомлення про надання медичної допомоги іншим учасникам сутички в поліцію Київської області не надходило.
Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки порізав добровольця АТО та відмовив у пільговому проїзді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа