У Київській області чиновник МВС захотів вкрасти машини зі штрафмайданчика

Одному з колишніх керівників держпідприємства МВС повідомили про підозру в спробі заволодіти автомобілями, які були розміщені на штрафмайданчику.

Про це в середу, 15 листопада, повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

У березні поточного року розпочалася ліквідація державного підприємства, під час якої чиновник вирішив привласнити автомобілі, які знаходилися на спеціальних майданчиках у його віданні.

Зловмисник на підставі фіктивного наказу про перевезення транспортних засобів підписав акт прийому-передачі, будучи вже звільненим з посади і не маючи на це жодного повноваження, збирався перевезти автомобілі на загальну суму майже мільйон гривень.

За такий злочин екс-директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали двох шахраїв, які на продажу фальшивих талонів на бензин заробили майже 1,5 млн грн.