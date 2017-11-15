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У Київській області чиновник МВС захотів вкрасти машини зі штрафмайданчика

Вартість машин оцінили в мільйон гривень
Одному з колишніх керівників держпідприємства МВС повідомили про підозру в спробі заволодіти автомобілями, які були розміщені на штрафмайданчику.
У Київській області чиновник МВС захотів вкрасти машини зі штрафмайданчика Фото: publika.uz

Про це в середу, 15 листопада, повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

У березні поточного року розпочалася ліквідація державного підприємства, під час якої чиновник вирішив привласнити автомобілі, які знаходилися на спеціальних майданчиках у його віданні.

Зловмисник на підставі фіктивного наказу про перевезення транспортних засобів підписав акт прийому-передачі, будучи вже звільненим з посади і не маючи на це жодного повноваження, збирався перевезти автомобілі на загальну суму майже мільйон гривень.

За такий злочин екс-директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали двох шахраїв, які на продажу фальшивих талонів на бензин заробили майже 1,5 млн грн.

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15 11 2017 22:57
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