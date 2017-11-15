У Київській області чиновник МВС захотів вкрасти машини зі штрафмайданчика
Про це в середу, 15 листопада, повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
У березні поточного року розпочалася ліквідація державного підприємства, під час якої чиновник вирішив привласнити автомобілі, які знаходилися на спеціальних майданчиках у його віданні.
Зловмисник на підставі фіктивного наказу про перевезення транспортних засобів підписав акт прийому-передачі, будучи вже звільненим з посади і не маючи на це жодного повноваження, збирався перевезти автомобілі на загальну суму майже мільйон гривень.
За такий злочин екс-директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали двох шахраїв, які на продажу фальшивих талонів на бензин заробили майже 1,5 млн грн.
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