У Київській області добу не буде світла та обмежать водопостачання

Протягом доби у Київській області буде відсутня електроенергія та обмежене водопостачання через чергові масовані обстріли російськими військами

Протягом доби у Київській області буде відсутня електроенергія та обмежене водопостачання через чергові масовані обстріли російськими військами, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Окрім того, через відсутність електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Так, сьогодні вода буде до 22:00, а завтра - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Маркушин порадив жителям піти до пунктів обігріву, зарядити телефони та павербанки.

Перелік таких пунктів в Ірпені - за посиланням.

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив про обмеження водопостачання у місті: подача води буде проводитися до 21:00. Завтра воду подаватимуть з 5:00 до 10:00.

Пункти незламності та перелік бюветів у Броварах – за цим посиланням.