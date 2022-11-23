У Київській області добу не буде світла та обмежать водопостачання
Протягом доби у Київській області буде відсутня електроенергія та обмежене водопостачання через чергові масовані обстріли російськими військами, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Окрім того, через відсутність електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Так, сьогодні вода буде до 22:00, а завтра - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Маркушин порадив жителям піти до пунктів обігріву, зарядити телефони та павербанки.
Перелік таких пунктів в Ірпені - за посиланням.
Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив про обмеження водопостачання у місті: подача води буде проводитися до 21:00. Завтра воду подаватимуть з 5:00 до 10:00.
Пункти незламності та перелік бюветів у Броварах – за цим посиланням.
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