У Київській області ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн гривень

Окрім того, накладено арешт на заставне майно вартістю понад 42,4 млн грн, яке було виведене з іпотеки злочинним шляхом

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київськiй областi припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом більше 72 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

"З метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертації коштів для СГД реального сектору економіки, штучного завищення собівартості ТМЦ фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно–конвертаційних СГД", - зазначили в ДФС.

Так, безготівкові грошові кошті СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно–конвертаційних підприємств у вигляді оплати за придбані товари, роботи, послуги та в подальшому знімались готівкою в банкоматах і повертались замовникам за винятком 10-12% у якості винагороди за конвертацію.

Для незаконного переведення коштів у готівку використовувались рахунки, відкриті у 4 комерційних банках.

Загальний обіг конвертцентру з 2015 року по теперішній час склав більше 72 млн грн.

"На підставі ухвал суду проведено 4 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання організаторів, за результатами яких вилучено 52 тис. євро, 33 тис. доларів, 150 тис. гривень (2 млн 516 тис. у гривневому еквіваленті), печатку підприємства, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність", - додали в прес-службі.

Окрім того, накладено арешт на заставне майно вартістю понад 42,4 млн грн, яке було виведене з іпотеки злочинним шляхом. Тривають слідчі дії.