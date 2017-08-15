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У Київській області ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 млн гривень

У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків
У Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.
У Київській області ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 млн гривень Фото: facebook.com/gp.gov.ua/

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

"Група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб'єктам реального сектора економіки незаконні послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, загальний обіг конвертаційного центру склав понад 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн гривень готівки, численна кількість печаток, комп'ютерна техніка і документи.

За вказаним фактом фінансових злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання про арешт вилученого майна.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн грн.

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15 08 2017 20:35
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