У Київській області ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 млн гривень

У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків

У Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

"Група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб'єктам реального сектора економіки незаконні послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, загальний обіг конвертаційного центру склав понад 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн гривень готівки, численна кількість печаток, комп'ютерна техніка і документи.

За вказаним фактом фінансових злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання про арешт вилученого майна.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн грн.