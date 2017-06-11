На Київщині працівник цукрового заводу загинув внаслідок вибуху боєприпасу

У Київській області в Узині на заводі стався вибух, внаслідок чого загинула одна людина.

"В Узині, на території цукрового комбінату стався вибух. Встановлено, що вибуховий пристрій було викопано на полі під час збирання цукрових буряків. Вибух боєприпасів стався від механічного пошкодження, коли працівник заводу пошкодив його лопатою", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області в Facebook.

Як зазначається, у результаті вибуху постраждав 49-річний чоловік, його з важкими травмами доставили в лікарню, проте лікарям врятувати йому життя не вдалося.

"Під час проведення огляду території заводу інших вибухових пристроїв або їх залишків, які не здетонували, вибухотехніки не виявили. З місця події вилучено деформовані металеві фрагменти різної форми і розмірів артилерійського снаряду часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на вулиці Донецькій у Києві загинула жінка, ще одну потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.