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У Київській області оголошено штормове попередження
У неділю вранці очікується туман, видимість 200-500 м
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, у Київській області вранці 20 січня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У неділю, 20 січня, у багатьох регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та зниження температури до -13 вночі.
У Києві в цей день синоптики прогнозують сніг, денна температура -3...-5 градусів.
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20 01 2019 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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