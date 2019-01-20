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У Київській області оголошено штормове попередження

У неділю вранці очікується туман, видимість 200-500 м
У Київській області оголошено штормове попередження.
У Київській області оголошено штормове попередження Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у Київській області вранці 20 січня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні. 

У неділю, 20 січня, у багатьох регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та зниження температури до -13 вночі.

У Києві в цей день синоптики прогнозують сніг, денна температура -3...-5 градусів. 

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20 01 2019 10:40
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