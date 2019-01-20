У Київській області оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у Київській області вранці 20 січня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У неділю, 20 січня, у багатьох регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та зниження температури до -13 вночі.

У Києві в цей день синоптики прогнозують сніг, денна температура -3...-5 градусів.