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На Київщині поліцейські втопили службове авто в гонитві за скутером

У результаті двоє поліцейських отримали травми
У неділю в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області патрульні поліцейські втопили в канаві службовий автомобіль під час погоні за порушником правил дорожнього руху на скутері.
На Київщині поліцейські втопили службове авто в гонитві за скутером Фото: kv.npu.gov.ua

Наряд патрульних Києво-Святошинського відділу намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак порушник проігнорував вимогу зупинитися і продовжив рух,  повідомляють на сайті місцевої поліції.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування. Однак водій службової машини не впорався з керуванням і автомобіль з проїжджої частини знесло в канаву.

У результаті двоє поліцейських отримали травми.

Правову оцінку діям правоохоронців дадуть після службового розслідування.

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Двох старших сержантів і капрала, які брали участь у знущаннях, звільнили.

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23 07 2018 11:59
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