На Київщині поліцейські втопили службове авто в гонитві за скутером
Наряд патрульних Києво-Святошинського відділу намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак порушник проігнорував вимогу зупинитися і продовжив рух, повідомляють на сайті місцевої поліції.
Поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування. Однак водій службової машини не впорався з керуванням і автомобіль з проїжджої частини знесло в канаву.
У результаті двоє поліцейських отримали травми.
Правову оцінку діям правоохоронців дадуть після службового розслідування.
Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Двох старших сержантів і капрала, які брали участь у знущаннях, звільнили.
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