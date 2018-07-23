На Київщині поліцейські втопили службове авто в гонитві за скутером У результаті двоє поліцейських отримали травми

У неділю в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області патрульні поліцейські втопили в канаві службовий автомобіль під час погоні за порушником правил дорожнього руху на скутері.

Фото: kv.npu.gov.ua

Наряд патрульних Києво-Святошинського відділу намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак порушник проігнорував вимогу зупинитися і продовжив рух, повідомляють на сайті місцевої поліції. Поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування. Однак водій службової машини не впорався з керуванням і автомобіль з проїжджої частини знесло в канаву. У результаті двоє поліцейських отримали травми. Правову оцінку діям правоохоронців дадуть після службового розслідування. Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Двох старших сержантів і капрала, які брали участь у знущаннях, звільнили.

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