Незаконну продукцію реалізовували через одне з товариств для поширення сурогату

У Київській області СБУ вилучила контрафактний алкоголь на 3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"Сьогодні, 9 березня, в рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, співробітниками прокуратури Київської області спільно зі Службою безпеки України проведено одночасно 19 санкціонованих обшуків", - повідомили в прес-службі прокуратури.

Під час досудового розслідування вказаної кримінальної провадження було встановлено, що група осіб на території Київської області та міста Києва в підпільних цехах незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей.

Надалі, незаконну продукцію реалізовували через одне з товариств для поширення сурогату по всій території України.

Слідчі дії були проведені у Київській, Тернопільській, Дніпропетровськ, Запорізькій областях, а також в р. Києві, Херсоні, Львові та Чернівцях.

Під час обшуків правоохоронці виявили контрафактний алкоголь на більш, ніж три мільйони гривень і чимало підроблених акцизних марок.